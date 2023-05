Bierpartei-Chef hat RH noch keine Spendenliste abgegeben

Der Rechnungshof (RH) hat am Freitag die Spendeneinnahmen von Michael Brunner im Bundespräsidentschafts-Wahlkampf 2022 veröffentlicht. Demnach hat der damalige Parteichef der impfkritischen MFG etwas mehr als 25.000 Euro an Spenden erhalten. Keine davon überschritt die Grenze von 3.500 Euro, ab der der Name des Spenders offengelegt werden muss. Veröffentlichungspflichtige Einnahmen aus Sponsorings, Inseraten oder Zuwendungen politischer Parteien gab es demnach keine.

BILD: SN/APA/KLAUS TITZER/KLAUS TITZER Wlazny bleibt vorerst Spendenliste schuldig