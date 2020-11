Bildungsminister: "Eine funktionierende Schule hilft bei der Bewältigung der Krise"

Bildungsminister Heinz Faßmann skizzierte am Montag, wie es an Schulen, Kindergärten und Unis nun im Lockdown weitergehen soll.

"Eine funktionierende Schule trägt dazu bei, dass wir diese Krise bewältigen können." So argumentierte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) das Offenhalten der Kindergärten und der Grundschule. So könnten alle Arbeitskräfte, "die wir dringend brauchen, ihren Job mit gutem Gewissen erledigen". Gleichzeitig schloss er nicht aus, dass die Situation in zwei Wochen eine andere sein könnte, das müsse beobachtet werden.

Für Kindergärten gibt der Bildungsminister die Regel aus, dass keine externen Personen in die Einrichtungen sollen, die Kinder am Eingang den Betreuern übergeben und die Gruppen so wenig wie möglich durchmischt werden.

Für die 6- bis 14-jährigen Schüler soll der Unterricht unter erhöhten Schutzmaßnahmen stattfinden, keine Schulveranstaltungen auf dem Programm stehen und Lehrerkonferenzen online über die Bühne gehen. Zudem sollen alle Lehrer und Lehrerinnen FFP2-Masken ausgehändigt bekommen. "Wir müssen alles tun, damit sie ihre Aufgabe erfüllen können", sagte Heinz Faßmann. Die Lehrer seien Schlüsselarbeitskräfte, die die Verantwortung dafür tragen würden, dass später nicht von einer verlorengegangenen Generation Covid die Rede sein müsse.

Die 15- bis 19-jährigen Schüler bleiben nach den Worten des Bildungsministers generell im Distance Learning, weil sie durch ihre verstärkten Sozialkontakte stärker von Infektionen betroffen seien als die jüngeren Schüler. "Über 15-Jährige können leichter selbstständig lernen." Als Devise gibt er aus, der Lockdown dürfe nicht zu Lasten der Schüler und Schülerinnen gehen. Die Schulen könnten autonom entscheiden, ob beispielsweise für bestimmte Gruppen ein Unterricht in Präsenz stattfinden soll, beispielsweise vor der Matura oder beim praktischen Unterricht. "Diese Flexibilisierung ist mit den Schulleitungen besprochen."

Bei der Pressekonferenz des Bildungsministers wurden auch Details für den Schulalltag verkündet: Am Dienstag können die Schüler der Oberstufe noch ihre Skripten und Hefte in den Schulen abholen, auch Schularbeiten sind in der ersten Novemberhälfte noch an der Schule möglich. Jene Schularbeiten, die für die zweite Novemberhälfte geplant waren, sollen in den Dezember verschoben werden. Eine Staffelung der Schulbeginnzeiten kann schulautonom durchgeführt werden.

Für Universitäten und Fachhochschulen gilt weiter Distance Learning. Faßmann betonte, den Studierenden müsse ein Arbeiten von zuhause aus ermöglicht werden. "Ich will nicht, dass junge Menschen ihre wertvolle Studienzeit verlieren."

Infektiologin Petra Apfalter sagte, von den Infektionszahlen her sei das Offenhalten der Kindergärten und der Grundstufe an den Schulen gerechtfertigt.



Quelle: SN