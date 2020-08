Bildungsminister Faßmann: Schnelltests für Schulen sollen kommen

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will dafür sorgen, dass es bei Corona-Verdachtsfällen rasch Gewissheit gibt. Eine generelle Maskenpflicht lehnt er ab. Schulsperren soll es maximal lokal geben.

Das Bildungsministerium will kommende Woche Genaueres zum im September bevorstehenden Schulstart in Österreich vorstellen und so der Unsicherheit entgegenwirken. Freilich hängt man damit auch in der Luft, weil das vom Sozial- und Gesundheitsministerium angekündigte Corona-Ampelsystem erst im Werden und damit noch ungewiss ist, welche generellen Vorgaben es geben wird, wenn in einem Bezirk die Infektionszahlen steigen und die Ampel von Grün auf Gelb, von Gelb auf Orange oder gar von Orange auf Rot umschaltet.

Ziel Faßmanns ist es, dass es möglichst nicht zu Schulschließungen kommt - und sollte doch kein Weg daran vorbeiführen, dann nur lokal. Es soll sich nicht wiederholen, was sich kurz vor Ferienstart in Oberösterreich abspielte. Dort hatten 15 Coronafälle drastische Auswirkungen auf 85.000 Schüler und deren Eltern, weil sämtliche Schulen blitzartig geschlossen wurden. "Schule ist kein Sündenbock", sagt Faßmann.

Große Hoffnungen setzt er wie berichtet auf eine bessere Testmethode, die schneller Gewissheit gibt und weniger unangenehm ist - die so genannte Gurgelwassermethode, die bereits breit getestet wurde. Derzeit vergehe zu viel Zeit zwischen dem Auftreten eines Verdachtsfalls und dem Testergebnis. "Das sollte binnen 24 Stunden gehen", sagt eine Sprecherin.

Mehrere Handbücher mit Handlungsanleitungen würden derzeit adaptiert, nicht nur für die Schulen, auch für die Kindergärten. Man sei mit den Maßnahmen und Empfehlungen bisher gut durch die Krise gekommen. Zwischen der Schulöffnung nach dem Lockdown Mitte Mai und Schulschluss habe es österreichweit nur 100 positiv getestete Schüler (Gesamtzahl: 1,3 Millionen) und 15 positiv getestete Lehrer (Gesamtzahl: 130.000) gegeben - und, wie betont wird, "keinen einzigen Cluster" an Schulen. Nun könne man auf die erprobten Maßnahmen zurückgreifen, akkordiert zwischen Bildungsressort und Landesbildungsdirektionen. Dazu zählen etwa Schichtbetrieb an den Schulen, die Verlagerung von Turnstunden ins Freie oder kein gemeinsames Singen mehr in der Musikstunde.

Mit der De-facto-Maskenpflicht, wie sie nun in Deutschland an manchen Schulen herrscht, hat Faßmann große Probleme: Vorstellbar sei, dass die Schüler im Eingangsbereich der Schulen oder auf den Gängen Masken trügen, aber nicht während des Unterrichts. "Das ist unzumutbar." Wichtig ist ihm diese Botschaft: Sollte es zu lokalen Schulsperren kommen, "wird die Schule nicht stillstehen". Dann werde auf Homeschooling umgestellt. Auch das habe im Wesentlichen funktioniert, man könne darauf aufbauen.

SN/APA/dpa/Gregor Fischer Diese Situation will Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) vermeiden: Das Bild zeigt Kieler Schüler mit Mund-Nasen-Schutz.

So machen es andere Länder:

Bayern will am 1. September über eine mögliche Maskenpflicht im Schulunterricht entscheiden und damit eine Woche vor Schulbeginn. In anderen deutschen Bundesländern hat die Schule bereits begonnen, am Montag folgten Schleswig-Holstein, Brandenburg und Berlin. In Schleswig-Holstein gilt die "dringende Empfehlung", dass Schüler und Lehrer während der ersten beiden Wochen auch im Unterricht Masken tragen. In Brandenburg herrscht Maskenpflicht in Fluren, Treppenhäusern und Mensen, detto in Berlin. In Nordrhein-Westfalen, wo der Schulbetrieb am Mittwoch beginnt, wird an höheren und berufsbildenden Schulen Maskenpflicht auch während des Unterrichts gelten.



In Frankreich startet die Schule Anfang September. Das Lehrpersonal sowie alle Schüler ab elf Jahren müssen ständig Maske tragen, auch im Schulhof, bei Ausflügen und Exkursionen.



Israel plant, die Schulen ebenfalls Anfang September wieder zu öffnen. Die Klassenschülerhöchstzahl soll auf 18 defacto halbiert werden. Schüler ab der vierten Klasse müssen in der Schule generell Maske tragen, Schüler ab der fünften Klasse sollen zwei Tage pro Woche via Videokonferenz zu Hause unterrichtet werden.