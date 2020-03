Bildungsminister Faßmann: Unterricht an den Schulen bis Ende April nicht realistisch

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) sprach am Dienstag über den weiteren Fahrplan für Schulen und Universitäten infolge der Coronakrise. Es solle eine "schrittweise Rückkehr zur Normalität" geben. Klare Ansagen, wie im Vorfeld gefordert, wurden nicht gegeben. Drängende Fragen zur Matura bleiben offen.

"Das Corona-Semester ist kein normales Semester", sagte Bildungsminister Heinz Faßmann von der ÖVP bei der Pressekonferenz am Dienstag. "Auch Kinder und Jugendliche müssen diese Sondersituation psychisch und mental verkraften." Dennoch werde man im Bildungsministerium Wege finden, das Ende des Schuljahres gut über die Runden zu bringen, bekräftigte Faßmann.

Die Frage, wann die Schule wieder öffnen wird, ließ der Minister jedoch unbeantwortet. Bundeskanzler Sebastian Kurz habe am Montag von einer "stufenweisen Rückkehr zu einer neuen Normalität" gesprochen, sagte Faßmann. Auch das Bildungsministerium wolle daher stufenweise vorgehen. Eine finale Antwort auf die Frage, wann die Schulen wieder aufsperren, könne er daher noch nicht geben. Einzig folgende Information ließ Faßmann zu: Der Notbetrieb laufe vorerst bis Ende April, sofern keine weitere Ankündigung durch die Bundesregierung verlautbart werde. "Es ist realistisch zu sagen, dass der Unterricht im April nicht in den Klassen stattfinden wird", sagt der Minister. Daher sind die Lehrkräfte angehalten, Material und Lernstoff für ihre Schülerinnen und Schülern bis Ende April vorzubereiten.

Schulveranstaltungen werden bis Ende des Semesters abgesagt, das gelte für jegliche Sport- und Sprachreisen sowie Feste, sagte Faßmann. Ein mit 13 Millionen Euro dotierter Härtefallfonds solle für Stornokosten eingesetzt werden. Ebenso würden keine Elternbeiträge für Internate oder Horte eingehoben.

Dass das Homeschooling schwierig zu organisieren ist, sei dem Minister durchaus bewusst. Neue Tools sowie Onlinefortbildungen für die Lehrpersonen würden daher zur Verfügung gestellt, um das Distance Learning zu optimieren.

Offene Fragen bleiben vor allem für Studenten. Für den Betrieb an Universitäten gab Faßmann lediglich an, dass über ein "neutrales Semester" hinsichtlich der Fristen für Studien- und Familienbeihilfen nachgedacht werde.

Bildungsminister Faßmann: "Alle können ihren Abschluss machen"

"Fragen Sie mich nicht, ob die Matura exakt am 19. Mai stattfinden wird", räumte Faßmann ein. So nahm er der drängendsten Frage der Stunde bereits vorweg den Wind aus den Segeln. Diese Entscheidung werde erst nach Ostern getroffen. Es sollen jedoch keinerlei Nachteile für die Schülerinnen und Schüler hinsichtlich der Notengebung entstehen, das sei mit dem Schulrecht vereinbar. "Alle können ihren Abschluss machen, wir werden auf faire Bedingungen achten", stellte Faßmann klar.

Den Vorschlag einer"Durchschnittsmatura" des Salzburger Schülervertreters Julian Kroske, bei der die Durchschnittsnote der vergangenen Jahre für das Maturazeugnis herangezogen werden soll, kommentierte Faßmann wie folgt: "Diese Dinge überlege ich mir auch, ich habe vollkommenes Verständnis für diese Petition. Wenn man jetzt aber eine ganz neue Form der Matura einführt, muss man bedenken, was das für bisherige und zukünftige Prüfungen bedeutet - und auch für Aufnahmeprüfungen an Universitäten." Zudem wies der Minister darauf hin, dass sich auch die Bundesschulsprecherin Jennifer Uzodike gegen den Entfall der Matura ausgesprochen hat. "Wir wollen nicht der Jahrgang sein, dem vorgehalten wird, die Matura geschenkt bekommen zu haben", sagte Uzodike vergangene Woche.

Bildungsdirektor und Elternvertreter fordern klare Perspektive

Seit Mitte März sind Schulen und Universitäten in Österreich geschlossen. Lediglich für Schüler in den Volksschulen und Unterstufen, deren Eltern in systemrelevanten Berufen tätig sind, wird Betreuung angeboten. Das solle auch weiterhin so bleiben, sagte Faßmann am Dienstag. Lediglich ein Prozent der sechs- bis 14-Jährigen würden das Betreuungsangebot nutzen. Das Homeschooling mittels digitaler Angebote werde gut angenommen, resümierte Bildungsminister Faßmann. 90 Prozent der Eltern würden einer repräsentativen Umfrage zufolge weiterhin hinter der Entscheidung stehen, den Schulbetrieb bis nach Ostern auszusetzen.

Wie der Wiener Bildungsdirektor Heinrich Himmer im Gespräch mit den SN sagte: "Zentral wäre es, den Eltern und Schülern eine Perspektive zu geben. Die Gerüchte verunsichern alle." Die Vorsitzende des Bundesverbandes der Elternvereine an mittleren und höheren Schulen (BEV), Elisabeth Rosenberger, kann sich Unterricht in den Schularbeitsfächern und mit Mundschutz vorstellen. "Wenn man in Geschäften einkaufen darf mit dieser Mundschutzmaske, warum soll dann nicht auch Unterricht stattfinden, also nicht für die ganze Schule, aber für einzelne Klassen?", sagte sie im Vorfeld der Pressekonferenz.

Wann wird wieder ein normaler Schulbetrieb möglich sein?

Eltern, Lehrer und Schüler stehen derzeit vor Belastungsproben. Viele fragen sich: Wann wird die Rückkehr in die Schulen möglich sein? Bereits am 11. März hieß es angesichts damals noch bevorstehender Schulschließungen: "Die Schul-Maßnahmen gelten vorerst bis einschließlich der Osterferien", wie Bundeskanzler Sebastian Kurz kundgab. Somit würden die Bildungseinrichtungen ab 13. April wieder ihre Pforten öffnen. Mit seiner Ankündigung, dass ein Schulstart im April nicht realistisch sei, bestätigte Faßmann am Dienstag etwas, das bereits seit einiger Zeit als offensichtlich gilt, und zwar dass die Schulen auch bis weit nach Ostern geschlossen bleiben. Offiziell ist das aber immer noch nicht. Erst nach Ostern werde man über den weiteren Fahrplan aufklären. Am Montag sagte Sebastian Kurz in der Pressekonferenz zu weiteren möglichen Schritten: "Schulen und Universitäten werden sicher erst nach den Geschäften öffnen." Wann dies der Fall sein wird, bleibt weiterhin offen.