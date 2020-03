Bildungsminister hört von Eltern "Bringt mir die Schule zurück!"

Bildungsminister Heinz Faßmann zieht eine erste Bilanz über den Corona-Ausnahme-Schulbetrieb und hofft, dass die Motivation in Woche 2 und 3 nicht nachlässt.

Wie hat Schule NEU in erster Woche funktioniert? Nach Informationen von Bildungsminister Heinz Faßmann hat es eine Befragung bei Lehrern und Eltern gegeben: Den Schulschließungen stimmten 93 Prozent der Lehrer und 81 Prozent der Eltern zu, der Lernstart zu Hause wurde als sehr zufriedenstellend angesehen,

nur 23 Prozent sahen mittlere oder größere Probleme. "Eltern können Lehrer nicht ersetzen, "bringt mir die Schule zurück", heiße es von Seiten der Eltern. Ein Drittel der befragten Erziehungsberechtigten hoffe auf einen Wiederbeginn nach Ostern, ein Drittel auf einen Start Anfang Mai. "Die Krise scheint zu einem Zusammenschweißen der Schulpartner - Eltern, Lehrer und Direktoren - zu führen."

Er sehe den klaren Auftrag, die Digitalisierungsoffensive nach der Krise weiter zu verfolgen. "Natürlich ist die Belastung für Eltern mit Distance-Learning und Home Office gestiegen."

Faßmann kündigte an, dass ausgewählte Schulen während der Karwoche geöffnet bleiben. Dieses Angebot richte sich an Familien mit 6-14-jährigen Kindern, deren Eltern in systemrelevanten Branchen tätig seien und keine andere Betreuung finden könnten. "Auch Kinder aus krisenbehafteten Familien werden betreut", sagt der Bildungsminister.

Die Matura soll laut jetzigem Plan in der Woche vom 18. Mai stattfinden. Korrekturintensive Fächer wie Deutsch und Englisch werden vorgezogen, das gefürchtete Fach Mathematik komme erst im Anschluss daran. Danach folgen Latein, Griechisch, Spanisch. "Es soll zu keiner Überlastungssituation kommen. Wir beschäftigen uns mit dem Notwendigsten", sagte Faßmann. So müsse keine Präsentation der vorwissenschaftlichen Arbeit erfolgen. Auch eine zweiwöchige Vorlaufzeit vor Maturabeginn in der Schule werde angepeilt.

Quelle: SN