Bildungsminister Polaschek im Interview: Rückkehr zur Matura wie vor der Pandemie

Auch Bildungsminister Martin Polaschek will Schulen offen halten. Garantie dafür gebe es aber keine, sagt er.

Mitten in der Pandemie wurde Bildungsminister Heinz Faßmann vom Rektor der Grazer Universität Martin Polaschek abgelöst - offensichtlich, weil die steirische ÖVP einen Landsmann in der Bundesregierung haben wollte. Warum er den Job übernahm, wie es an den Schulen in Zeiten von Corona weitergehen wird und wann er eigentlich seinen letzten Friseurtermin gehabt hätte.

Wen vertreten Sie in der Regierung? Die Steirer, die ÖVP, die Unis? Martin Polaschek: Weder noch. Karl Nehammer hat mich gefragt, ob ich Bildungsminister ...