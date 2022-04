Bildungsminister Polaschek: "Maskenpflicht an den Schulen wird ab Montag aufgehoben"

Die Maskenpflicht in den Schulen wird ab kommendem Montag aufgehoben. Das verkündete Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz.

Polaschek stellte dabei klar: "Wir konnten bereits viele Schritte zurück zur Normalität in den Schulen setzen: Die Maskenpflicht in der Klasse haben wir bereits Anfang März abgeschafft und nach den Osterferien wurden die Coronatests redimensioniert." Seitdem würden Schülerinnen und Schüler nur mehr ein Mal pro Woche PCR-getestet. Für die Lehrpersonen und die Schülerinnen und Schüler ist dies laut Polaschek eine massive Entlastung.

"Wir haben immer gesagt: Wir setzen Schritte, wenn diese vertretbar sind. Ab Montag wird die Maskenpflicht in den Schulen daher gänzlich fallen." Das betreffe alle Personen, die sich im Schulgebäude aufhalten, also auch ungeimpftes Lehrpersonal. Es gebe jedoch weiterhin die Möglichkeit, bei positiven Coronafällen die Maskenpflicht in betroffenen Schulen zu verhängen.

In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium würden auch bereits Vorbereitungen für den Herbst getroffen, um für eventuell nächste Coronavarianten gewappnet zu sein. "Klar ist, dass die Schulen Teil einer Gesamtstrategie des Bundes sein müssen."

Ab 25. April 2022 gilt daher in den Schulen:

• Keine Maskenpflicht mehr

• Bei positiven Fällen kann standortbezogen jedoch weiterhin eine Maskenpflicht verhängt werden.