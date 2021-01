Bildungsminister schnürte Corona-Förderpaket gegen Bildungsdefizite

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) stellte am Montag neue Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler vor. Er hofft auf eine Rückkehr zum Präsenzunterricht ab 8. Februar.

"Wir kämpfen weiter für eine Schule mit Präsenzeinheiten", sagte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) eingangs. Als Zielperspektive nennt er den 8. Februar, "aber abhängig vom Infektionsstatus der Gesellschaft". Er verweist auf die Gespräche mit Experten, die am Montag starten, um über das Ende des dritten Lockdowns zu beraten. Bis dato war diesbezüglich vom 7. Februar die Rede, eine Verlängerung steht aber im Raum. Faßmanns Appell an alle Schülerinnen und Schüler, Eltern und die Lehrerschaft, "nicht die Flinte ins Korn werfen!" Von Übertreibungen wie von einem verlorenen Jahr oder von einer verlorenen Generation hält er wenig, "allerdings haben sich Bildungsdefizite vergrößert", sagte er. Deswegen sei auch ein Förderpaket geschnürt worden.

Die Eckpunkte des Förderpakets

4700 zusätzliche Lehrerplanstellen werden finanziert (auch aus europäischen Mitteln).

Finanziert werden Förderstunden für das kommende Sommersemester und Wintersemester. Im Detail ist von 2 Förderstunden pro Klasse in allen Schultypen die Rede. Sie sollen flexibel und schulautonom einsetzbar sein. Faßmann nennt ein Beispiel: "Eine achtklassige Volksschule bekommt für jede Klasse 2 Stunden pro Woche mehr, also in Summe 16 Stunden, die Schulleitung entscheidet dann, was sie damit tun möchte."

Lernbetreuung in den Semester- und Osterferien als Angebot für alle, die Förderunterricht brauchen. Das wird von den Bildungsdirektionen organisiert.

Die Sommerschule wird neu aufgelegt, Lehramtsstudierende sollen eingesetzt werden: "Die Sommerschule hat sich gut etabliert, alle beteiligten Gruppen haben gesagt, es ist sinnvoll", sagte Faßmann. 50.000 Plätze würden für heuer angepeilt, Deutsch, Mathematik und Sachunterricht auf dem Programm stehen. Die Anmeldungen starten bereits nächste Woche.

Auch Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek ermunterte alle Schülerinnen und Schüler, weiterzutun, nicht aufzugeben.

Schulleiterin Irene Ille sagte abschließend: "Wir wollen alle den Präsenzunterricht. Das ist klar." Dennoch könne sie all die negativen Zuschreibungen nicht mehr hören. "Eine Verlierergeneration? Nein, sicher nicht. Es sind so viele Kompetenzen erworben worden." Mit einem positiven Geist solle man hineingehen in die jetzige Situation, die Lehrerinnen und Lehrer würden alles dazu beitragen, versicherte sie. "Geben wir nicht auf, wir schaffen diese letzten mühsamen Kilometer des Marathons auch!"

Quelle: SN