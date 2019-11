Bildungsministerin Rauskala zufrieden mit Reformen

Am Freitag haben erstmals die EU-Bildungsminister mit ihren Amtskollegen aus den Finanzministerien gemeinsam beraten. Die Themen auf der Agenda wie lebenslanges Lernen und frühkindliche Pädagogik sind laut Bildungsministerin Iris Rauskala für die gesamte Gesellschaft und Volkswirtschaft wichtig. Vor Beginn des Treffens in Brüssel zeigte sie sich zufrieden mit den Reformen in Österreich.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Rauskala lobt Ausbildungspflicht bis 18