Bildungsministerium empfiehlt zum Schulstart soften Einstieg

Wenn am 7. September in Ostösterreich und eine Woche danach in den übrigen Bundesländern das neue Schuljahr beginnt, sollen die Lehrer es gemächlich angehen. Nach dem von der Corona-Pandemie dominierten Sommersemester sei es bedeutsam, den Schülern in den ersten Schulwochen ein "Gefühl von Sicherheit und Halt" zu vermitteln, heißt es in den "Pädagogischen Leitlinien" des Bildungsministeriums.

SN/APA (dpa)/Robert Michael Lehrer sollen es gemächlich angehen