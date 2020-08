Bildungsministerium geht derzeit von normalem Schulstart aus

Das Bildungsministerium geht nach derzeitigem Stand von einem "völligen normalen Schulstart" im Herbst aus. Man arbeite an Varianten, um trotz der Corona-Pandemie einen Schulbetrieb so lange wie möglich zu gewährleisten. Dazu soll das vom Gesundheitsministerium geplante Ampelsystem auch in den Schulen zum Einsatz kommen, erläuterte eine Sprecherin von Minister Heinz Faßmann (ÖVP) der APA.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Auch in der Schule soll das Corona-Ampelsystem zum Einsatz kommen