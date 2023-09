Bildungsressort und Lehrer reden über Bürokratieabbau

Bildungsministerium und Pflichtschullehrergewerkschaft versuchen sich derzeit auf ein Maßnahmenpaket zum Bürokratieabbau an den Schulen zu einigen. Die Lehrervertreter hatten im Juli per Resolution mit gewerkschaftlichen Maßnahmen gedroht, sollten sich die Arbeitsbedingungen des Lehrpersonals nicht deutlich verbessern. In einer Sitzung der Bundesleitung am gestrigen Dienstag wurden die Vorschläge des Ministeriums vorgestellt und einstimmig beschlossen, weiter zu verhandeln.

BILD: SN/APA/HERBERT PFARRHOFER/HERBERT P Der oberste Lehrervertreter Paul Kimberger verhandelt