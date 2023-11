Bis zu 3.000 Euro für strafrechtlich verfolgte Homosexuelle

Sämtliche Personen, die in der Zweiten Republik wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen strafrechtlich verfolgt bzw. verurteilt wurden, werden rehabilitiert und finanziell entschädigt. Eine entsprechende gesetzliche Regelung kündigte Justizministerin Alma Zadic (Grüne) am Montag in einer Pressekonferenz an. Demnach wird es je aufgehobenes Urteil eine Zahlung von 3.000 Euro geben, für jedes angefangene Jahr in Haft 1.500 Euro.

BILD: SN/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS Zadic entschädigt verurteilte Homosexuelle