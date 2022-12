Bischöfe beginnen Ad-limina-Besuch in Rom

Österreichs Bischöfe beginnen heute ihre einwöchige Visite im Vatikan. Der sogenannte turnusmäßige Ad-limina-Besuch in Rom musste wegen der Coronapandemie zwei Mal verschoben werden. Zuletzt war das Episkopat 2014 geschlossen in Rom. Höhepunkt ist ein Gespräch mit Papst Franziskus, das am Freitag, dem 16. Dezember stattfinden wird. Fragen wie Bischofsnachbesetzungen sollen dabei allerdings kein Thema sein.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Österreichs Bischöfe beginnen ihre jährliche Besuchswoche im Vatikan