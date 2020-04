Bischöfe feilen an Wiederaufnahme von Gottesdiensten

Österreichs Bischöfe haben am Freitag per Videokonferenz darüber beraten, wann und wie Gottesdienste und andere Formen kirchlicher Versammlungen unter physischer Anwesenheit von vielen Gläubigen wieder möglich sein werden. Unter Einbeziehung eines Experten aus dem Krisenstab wollen sie nun Vorschläge erarbeiten, diese ab kommender Woche mit der Bundesregierung beraten und in Richtlinien gießen.

