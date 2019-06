Bischofskonferenz beschäftigt sich mit innenpolitischer Lage

Die innenpolitische Entwicklung geht auch an der Spitze der römisch-katholischen Kirche in Österreich nicht spurlos vorüber. So beschäftigt sich die Bischofskonferenz bei ihrer Sommervollversammlung in Mariazell kommende Woche auch mit der Neuwahl im Herbst. Hauptthema wird das Ergebnis der Jugendsynode sein. Ein erstes gemeinsames Treffen wird es mit dem neuen Nuntius Pedro Lopez Quintana geben.

SN/APA/EXPA/MICHAEL GRUBER Kardinal Schönborn leitet die Bischofskonferenz