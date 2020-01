Bißmann kündigt Kandidatur bei Wien-Wahl an

Martha Bißmann, ehemalige Nationalratsabgeordnete der Liste Jetzt, hat am Dienstag ihr Antreten bei der Wien-Wahl angekündigt - und zwar für die als Migrantenpartei bekannte Liste SÖZ (Soziales Österreich der Zukunft). "Ich gehe mit der SÖZ eine Allianz ein und kandidiere unabhängig für die Wien Wahlen im Herbst", schrieb die Politikerin am Abend auf Facebook.

Bißmann teilte in ihrem Posting ein Interview mit dem "Kurier", in dem sie Details zu ihrem Antreten verriet. Er handle sich um eine "Allianz ohne Parteimitgliedschaft", sagte die ehemalige wilde Abgeordnete der Zeitung. Trotzdem sei sie "als Spitzenkandidatin im Gespräch", kündigte sie an. Geplant sei eine Doppelspitze gemeinsam mit Listengründer Hakan Gördü, schreibt der "Kurier".

Durch die Allianz sei SÖZ außerdem keine reine Migrantenliste mehr, sondern "eine absolut diverse, bunte Zusammenstellung von Menschen, die für eine progressive, weltoffene und demokratiebewusste Politik einstehen", so Bißmann. SÖZ stehe für sozialen Zusammenhalt, deswegen habe sie sich für ein Engagement bei der Liste entschieden. Ein Ergebnis von fünf bis sieben Prozent bei der Landtagswahl in Wien halte sie für "durchaus realistisch", sagte Bißmann.

Quelle: APA