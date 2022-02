"Bitte keine Einmalzahlung!"

Wohin soll das Geld fließen, das für die Impflotterie geplant war? Fest steht: Beschäftigten in Spitälern und Pflegeheimen würde eine Personalaufstockung wesentlich mehr helfen als Boni.

Eine Milliarde Euro wollte die Regierung für die Impflotterie lockermachen, die nun abgesagt wurde. Sehr viel Geld also, das zwar noch nicht budgetiert war, jetzt aber dennoch ausgegeben werden soll, wie Bundeskanzler Karl Nehammer am Sonntag mitteilte. Er will das Geld jenen zukommen lassen, die in der Pandemie viel geleistet haben. "Dem Gesundheits- und Pflegepersonal, aber auch den Soldatinnen und Soldaten, den Polizistinnen und Polizisten", sagte er im Interview mit der "Kronen Zeitung". Der Plan, der nach Bonuszahlungen wie im ...