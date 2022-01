"Bitte, warten Sie nicht auf die Impfpflicht!"

Der Beschluss der Impfpflicht wurde am Donnerstag nicht zur Lotterie - hitzig blieb es aber bis zum Schluss.

Nach den heftigen Impfpflichtstreitereien der vergangenen Wochen und einer sechsstelligen Zahl meist kritischer Stellungnahmen im Begutachtungsverfahren setzte es am Donnerstag die parlamentarische Kür. Den Beschluss des Covid-19-Impfpflichtgesetzes.

Das so heiß umfehdete Gesetzeswerk wurde am Abend in einer von der FPÖ geforderten namentlichen Abstimmung mit 137 von 170 abgegebenen Stimmen angenommen.

Der Tag des politischen Kürprogramms war mit einer frühmorgendlichen Pressekonferenz eingeleitet worden. Der Beschluss der abgeschwächten Gesetzesvorlage wurde durch die Verheißung eines Impflotterie-Geldregens noch einmal publikums- ...