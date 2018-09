Blauer Brandbeschleuniger statt Feuerlöscher

Ein kürzlich von Bundespräsident Alexander Van der Bellen besuchter afghanischer Musterlehrling sei in Wahrheit ein "Fan der Terrormiliz Hisbollah", trompetete FPÖ-Klubchef Johann Gudenus. Verfassungsschutz und Staatsanwaltschaft traten auf den Plan. Die blaue Propagandawalze gegen die bösen Asylbewerber rollte auf Hochtouren. Und jetzt stellt sich heraus: Alles nicht wahr. Eine Verwechslung liege vor, sagte am Donnerstag die Staatsanwaltschaft. Es handelte sich sich um nichts weiter als einen miesen Versuch, des Bundespräsidenten Engagement für Asylbewerber in Lehrausbildung zu diskreditieren. Die Kriminalisierung eines jungen Menschen nahm Gudenus als lässlichen Kollateralschaden locker in Kauf. Was der blaue Propagandist ebenfalls in Kauf nahm, oder sogar beabsichtigte, war eine weitere Verunsicherung, Verhetzung, Spaltung der Gesellschaft. Das Beispiel Chemnitz zeigt: Es reicht ein Funke, um die Situation eskalieren zu lassen. Menschen, die statt zum Feuerlöscher zum Brandbeschleuniger greifen, haben in der Politik nichts verloren. Schon gar nicht in der Regierungspolitik.