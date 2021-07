Blauer Fraktionsführer im U-Ausschuss Corona-positiv

Der FPÖ-Fraktionsführer im Ibiza-U-Ausschuss Christian Hafenecker hat sich mit Corona angesteckt. Die FPÖ bestätigte am Montag einen entsprechenden Bericht des Onlinemediums "eXXpress". Hafenecker hat laut APA-Informationen am Tag der letzten U-Ausschusssitzung, vergangenen Donnerstag, in der Früh einen Gurgeltest gemacht, das positive Ergebnis kam erst am Freitag, inzwischen war Hafenecker im Ausschuss und bei Puls4, teilte ein Sprecher der FPÖ mit.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR FPÖ-Mandatar Hafenecker Corona-positiv