Blaues Kalkül: Was kommt noch, Herr Kickl?

Das (un)rechte Kalkül an geschmacklosen Zündeleien ging wieder einmal auf. Die Aufregungs- und damit auch die Aufmerksamkeitsspirale katapultierte FPÖ-Chef Herbert Kickl nach seinen Schmähungen des Bundespräsidenten per Aschermittwochs-Suada in die Schlagzeilen. (Vielleicht fallen wir mit dieser Glosse auch aufs blaue Kalkül rein.) Die unterirdischen Anwürfe Kickls sollen hier nicht wiederholt werden. Dem stets souveränen Alexander Van der Bellen schaden sie ohnedies nicht - aber sie schaden dem Ansehen des Amtes genauso wie der politischen Kultur im Land.

Und ...