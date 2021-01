Bleiben die Schulen bis zu den Semesterferien zu?

Noch wird verhandelt, doch die Zeichen stehen auf Verlängerung des Fernunterrichts. Im Raum steht auch, dass die Schulen gestaffelt öffnen - also zuerst in Bundesländern, wo die Infektionszahlen vergleichsweise niedrig sind.

Die Coronainfektionszahlen sinken. Aber nicht so stark wie erhofft. Zugleich sorgt jene Virusvariante aus Großbritannien, die infektiöser sein soll und die auch in Österreich bereits mehrfach festgestellt worden ist, für Sorge. Die Frage ist daher, ob Schulen am kommenden Montag wie geplant öffnen oder in die nächste Lockdown-Verlängerung geschickt werden.

Während der Boulevard am Dienstag bereits berichtete, dass der Präsenzunterricht bis zu den gestaffelt ab 1. Februar beginnenden Semesterferien ausgesetzt werden soll, ...