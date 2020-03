Blümel lässt sich für Zeit nach Wien-Wahl alles offen

Gernot Blümel, Finanzminister und Spitzenkandidat der ÖVP für die Wien-Wahl, lässt sich bezüglich seiner politischen Zukunft nach dem Urnengang im Herbst alle Optionen offen. Ob er nur als Bürgermeister oder auch als Vizebürgermeister einer rot-schwarzen Koalition in die Bundeshauptstadt wechseln würde, beantwortete er in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag nicht.

SN/APA/HERBERT P. OCZERET Blümel will Wien neu regieren