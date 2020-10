Blümel und Strache wählen ebenfalls mit Wahlkarte

Nach Dominik Nepp (FPÖ), Christoph Wiederkehr (NEOS) und Birgit Hebein (Grüne) haben nun zwei weitere Spitzenkandidaten für die Wien-Wahl angekündigt, noch vor dem eigentlichen Wahltag am Sonntag ihre Stimme abzugeben. ÖVP-Chef und Finanzminister Gernot Blümel sowie Heinz-Christian Strache vom Team Strache werden ebenfalls von der Briefwahl Gebrauch machen. Nur SPÖ-Chef und Bürgermeister Michael Ludwig kündigte kürzlich an, in seinem Wahllokal zu wählen.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Die Wahlkarte ist heuer sehr beliebt