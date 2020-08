Blümel will trotz Wien-Wahl-Kandidatur nur ein Regierungsamt

Gernot Blümel - Finanzminister und Spitzenkandidat der ÖVP - wird nach der Wiener Gemeinderatswahl wohl nicht in das Stadtparlament wechseln. Denn: Ein Regierungsamt in Wien oder der Verbleib in der Bundesregierung seien die wahrscheinlichsten Optionen, sagte er Dienstag in der "ZiB2".

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Blümel könne im Bund mehr für Wien tun als auf Landesebene