Blümel wird bei Nationalratswahl Spitzenkandidat in Wien

Der Wiener ÖVP-Chef und Ex-Minister Gernot Blümel geht als Spitzenkandidat seiner Landespartei in die Nationalratswahl. Die weitere Reihung auf Landesebene steht noch nicht fest. Parteiinterne Vorreihungen aufgrund des Vorzugsstimmenergebnisses wird es diesmal nicht geben, hieß es am Freitag in einer Pressekonferenz.

SN/APA/ROBERT JAEGER Blümel möchte auch bei Gemeinderatswahl antreten