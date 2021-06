Blümels Akten weiter im Visier

Bis Freitag wird das Höchstgericht entscheiden, ob der Bundespräsident weitere Akten aus dem Finanzministerium einfordern soll, um diese dem Ibiza-U-Ausschuss zu liefern.

Man kann sich das Szenario kaum vorstellen: Eine Behörde durchsucht im Auftrag des Bundespräsidenten das Finanzministerium nach Akten, die an den Ibiza-Untersuchungsausschuss geliefert werden sollen. Es wäre eine absolute Premiere in der Zweiten Republik. Doch in dem Streit rund um die Aktenlieferung an den U-Ausschuss ist genau das durchaus ein realistisches Szenario.

Warum? Am 3. März hat der Verfassungsgerichtshof (VfGH) nach einem Antrag von SPÖ, FPÖ und Neos entschieden, dass der Finanzminister dem Ibiza-Untersuchungsausschuss Daten und E-Mails vorzulegen ...