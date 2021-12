"Blut an den Händen " und "nur Mist im Kopf"

Härtere Töne in politischer Auseinandersetzung um Hetzer und "missbrauchte" Demonstranten.

Quer durch Österreich und quer durch Europa häuften sich am Wochenende Demos gegen die Coronaschutzmaßnahmen. Auch die Wortwahl in der politischen Auseinandersetzung wurde härter.

ÖVP-Ministerin Elisabeth Köstinger warf dem zu Protesten aufrufenden und gegen die Impfung agitierenden FPÖ-Chef Herbert Kickl am Samstag vor, "Blut an den Händen" zu haben, Kickl konterte von der Wiener Rednerbühne, wer ihm ausrichte, Blut an den Händen zu haben, habe "nur Mist im Kopf".

Und nicht nur die neue deutsche Innenministerin ...