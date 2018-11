Bogner-Strauß übernimmt die ÖVP-Frauen

Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß übernimmt am Samstag, den 10. November, die ÖVP-Frauen. Sie folgt in dieser Funktion Dorothea Schittenhelm nach, die seit 2010 an der Spitze stand. Zentrale Themen am Bundestag in Graz werden die Pensionen sowie der Kampf gegen Frauenhass im Netz sein. Auch Bundeskanzler und Parteichef Sebastian Kurz kommt.

SN/APA/Hans Hofer Bogner-Strauß will auch gegen Hass im Netz vorgehen