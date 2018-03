Bonus mit und ohne Grenzen

Der Familienbonus soll auch an Eltern mit Kindern im EU/EWR-Ausland gehen. Für geringverdienende Alleinerzieher ist ein Mindestbetrag von 250 Euro im Jahr vorgesehen.

Die groß angekündigte Steuergutschrift für Familien startet heute, Freitag, mit einer Reihe von Last-minute-Nachbesserungen in die Gesetzesbegutachtung.

War im Regierungsübereinkommen noch festgeschrieben, dass nur Kinder in Österreich vom neuen "Familienbonus plus" profitieren, sollen nun doch auch Familien, deren Kinder im EU/EWR-Ausland oder in der Schweiz leben, etwas davon haben. Die Leistung soll aber, wie auch bei der Familienbeihilfe geplant, an die jeweiligen Lebenshaltungskosten angepasst werden.