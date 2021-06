Botschafter Kiews sah nur begrenzte Möglichkeiten in Wien

Nach sechseinhalb Jahren als ukrainischer Botschafter in Österreich wird Olexander Scherba Ende Juni in das Außenministerium nach Kiew zurückkehren. Am Rande seiner Bundesländer-Abschiedstour bilanzierte Scherba in einem APA-Gespräch seine Botschafterjahre. Sie waren vom Konflikt seiner Heimat mit Russland geprägt. Bisweilen belastete dies aber auch die Beziehungen zwischen Kiew und Wien.

SN/APA/Stefan Vospernik Scherba trat Ende Mai auch bei Wiener Belarus-Demo auf