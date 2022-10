BP-Wahl - Wallentin gab als erster Kandidat Stimme ab

Tassilo Wallentin hat am Sonntagvormittag als erster der sieben Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten seine Stimme abgegeben. Nur in Begleitung seines Hundes schritt er zur Wahlurne in einem Wahllokal in der Wiener Innenstadt. Sein Ziel sei die Stichwahl, betonte Wallentin erneut. Er habe "ein sehr gutes Gefühl". Den heutigen Wahltag werde er mit "abwarten" verbringen und dann ins Pressezentrum des Innenministeriums fahren.

