Brandanschlag auf FP-NÖ: Angeklagter plädiert auf unschuldig

Ein 21-jähriger Afghane hat sich am Donnerstag am Landesgericht St. Pölten unter anderem wegen versuchter Brandstiftung verantworten müssen. Er soll im August vergangenen Jahres gemeinsam mit drei bisher nicht ausgeforschten Komplizen einen Brandanschlag auf die Landesgeschäftsstelle der FPÖ Niederösterreich in St. Pölten verübt haben. Der Angeklagte bekannte sich nicht schuldig.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Die Tat war von einer Überwachungskamera aufgezeichnet worden