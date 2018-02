Braunen Flecken auf der Spur

Mit einer Historikerkommission unter der Leitung des Rechtshistorikers Wilhelm Brauneder möchten die Freiheitlichen die Liederbuch- und Burschenschafter-Debatte loswerden.

Die wegen der Liederbuchaffäre in die Bredouille geratene FPÖ versucht jetzt den Befreiungsschlag. Eine Historikerkommission soll die Geschichte der Partei und des Dritten Lagers auf braune Flecken hin untersuchen.

Was die Kommission dabei an Neuem herausfinden soll, ist nicht ganz klar, denn die Geschichte der FPÖ ist bekannt und in Dutzenden Büchern nachzulesen. Der FPÖ-Vorläufer VdU (Verband der Unabhängigen) wurde 1949 explizit als Sammelbecken für ehemalige Nationalsozialisten gegründet, um für deren Wiedereingliederung in den politischen Prozess zu sorgen. (Die Gründung erfolgte übrigens mithilfe der SPÖ, die sich davon eine Spaltung des bürgerlichen Lagers erhoffte.) Die wenigen Liberalen in der Partei wurden rasch an den Rand gedrängt. Erster Obmann der FPÖ war 1956 Anton Reinthaller, ein SS-Brigadeführer, der im "Anschluss"-Kabinett Seyß-Inquarts Minister und in Hitlers Berliner Regierung Unterstaatssekretär gewesen war. Der langjährige FPÖ-Chef und Kreisky-Vertraute Friedrich Peter war SS-Obersturmführer in einer Einheit gewesen, die in Massenmorde verwickelt gewesen sein soll.