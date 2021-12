"Breitbart" vergleicht Kurz mit britischem Ex-Vizepremier

Das ultrarechte US-Internetportal "Breitbart" sieht Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in den Fußstapfen des glücklosen früheren britischen Vizepremiers Nick Clegg. "Der Schritt des früheren österreichischen Kanzlers erinnert an den früheren britischen Vizepremier Nick Clegg, der im Jahr 2018 als Vizepräsident für Globale Angelegenheiten und Kommunikation zu Facebook gekommen ist", berichtete Breitbart am Stefanitag.

