Brisante Erklärung von FPÖ-Gemeinderat Baron am Donnerstag

Der abberufene Präsident der Freiheitlichen Wirtschaft Wien, FPÖ-Gemeinderat Karl Baron, wird am Donnerstag eine Erklärung zu seiner persönlichen Zukunft "aufgrund der aktuellen politischen Situation" abgeben. Das teilte sein PR-Berater Gernot Rumpold am Mittwoch der APA mit. Zuletzt war spekuliert worden, Baron könnte sein Gemeinderatsmandat an Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache übergeben.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Der FPÖ-Gemeinderat war zuletzt vehementer Fürsprecher von Strache