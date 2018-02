Britischer Minister Davis hält Brexit-Rede in Wien

Der britische Brexit-Minister David Davis hält am Dienstag in Wien eine Rede zum EU-Austrittskurs seines Landes. Im Mittelpunkt der Ausführungen vor Wirtschaftsvertretern wird nach Angaben der britischen Botschaft das Thema Regulierung stehen. Davis wird in Wien auch mit Außenministerin Karin Kneissl zusammentreffen. Es handelt sich um seinen ersten Besuch hier als Minister.

SN/APA (AFP/Archiv)/DANIEL LEAL-OLI Davis trifft in Wien auch Au§enministerin Karin Kneissl