Brunners Budgetrede bringt Rückkehr in erlaubte Zone

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hält am Mittwoch seine zweite Budgetrede. Wie schon am Wochenende durchgesickert war, schafft er mit dem Haushaltvorschlag für 2024 die Rückkehr in die von der EU vorgegebene Maastricht-Zone. Medienberichten zu Folge beträgt das Defizit 2,7 Prozent des BIP. Die erlaubte Grenze liegt bei drei Prozent.

Budgetrede Nummer zwei