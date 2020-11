Budget: Was die Opposition anders gemacht hätte

Die Regierung beschloss ihr Budget. Die Opposition war dagegen. Warum eigentlich?

22,6 Milliarden Defizit sieht das Budget 2021 vor, das die Regierungsparteien am Donnerstag im Nationalrat beschlossen haben. Ein Budget, das nach einhelliger Expertenmeinung viel von den Problemen und Kosten der Coronajahre abbildet. Aber längst nicht alles. Die Oppositionsfraktionen lehnten das Budget ab. Die SN fragten nach, warum. SPÖ-Budgetsprecher Jan Krainer kritisiert, dass "einzelne Pressure Groups in der ÖVP" es verstanden hätten, Geld für sich herauszuholen. Die SPÖ würde sich auf Investitionen in den Arbeitsmarkt und kleine Einkommen konzentrieren. "Denn das ...