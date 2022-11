Budgetnöte: Stadt Graz könnte 2023 zahlungsunfähig werden

Der Grazer Stadtrechnungshof warnt laut steirischen Medien vor einer Zahlungsunfähigkeit der Landeshauptstadt 2023 angesichts der unsicheren Budgetlage. Trifft das ein, könnte die Einsetzung eines Regierungskommissärs folgen. Eine Stellungnahme von KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr wurde am Nachmittag erwartet, hieß es aus dem Rathaus auf APA-Anfrage. Die FPÖ stellte am Dienstag ein Fünf-Punkte-Sofortmaßnahmenpaket in den Raum. NEOS forderten eine Gemeinderats-Sondersitzung.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Graz könnte Zahlungsunfähigkeit drohen