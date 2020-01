Bürger sollen vor Hass im Netz besser geschützt werden

Wie Justizministerin Zadić gegen das Amtsgeheimnis vorgehen will, wie sie die Bürger gegen Hasskriminalität schützen will und wie die Parteien zu Sparsamkeit erzogen werden sollen.

Alma Zadić, geboren 1984 in Bosnien, Rechtsanwältin von Beruf, ist seit wenigen Tagen grüne Justizministerin.

Sie waren zuletzt Gegenstand von Hasspostings. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat gesagt, wenn man in der Politik ist, muss man das aushalten. Muss man das aushalten? Alma Zadić: Ich finde, Rassismus und Diskriminierung sollte niemand aushalten müssen. Das ist eine Herabwürdigung von Menschen. Dagegen werden wir gemeinsam vorgehen. Dafür gibt es auch im Regierungsprogramm genügend Anhaltspunkte.

Welche rechtlichen Verschärfungen planen Sie? Bei den Bestimmungen zu Hass im Netz haben wir sehr konkrete Pläne. In Fällen von Hasskriminalität soll es eine Ermittlungspflicht geben. Die Rechtsdurchsetzung, die bisher in diesen Fällen nicht sehr erfolgreich ist, muss erleichtert werden. Es gibt viele Delikte, aber derzeit ist es ein harter Weg, bis es zu einer Anklage kommt.

Was sind die größten Hindernisse? Viele dieser Delikte sind Privatanklagedelikte. Das heißt, dass die Betroffenen das Kostenrisiko zu tragen haben. In bestimmten Fällen von Hasskriminalität überlegen wir deshalb eine Ermittlungspflicht, insbesondere zur Ausforschung der Beschuldigten. Wenn Beamte von Hassdelikten betroffen sind, können diese schon jetzt die Staatsanwaltschaft zu Ermittlungen ermächtigen. Privatpersonen hingegen sind selbst verantwortlich für Verfolgung, Ausforschung und die gesamte Ermittlung, sie tragen die Kosten. Hier will ich eine Verbesserung. Das Zweite: Viele dieser Delikte passieren auf den großen Plattformen Facebook, Google und anderen. Wir wollen die Kooperation mit diesen Plattformen verstärken. Es gibt ein Übereinkommen zwischen dem Justizministerium und Facebook. Hier möchte ich ansetzen und bei Morddrohungen und Verhetzung sollten Facebook und Google diese Vorfälle von sich aus den Strafbehörden melden.

Im Koalitionsprogramm finden sich einige sehr ehrgeizige Passagen in Richtung Transparenz. Was planen Sie da? Es ist wichtig, das Vertrauen in die Politik wiederherzustellen. Deshalb haben wir das Informationsfreiheitsgesetz und das Parteiengesetz sehr genau ausverhandelt, damit wir es schnell auf den Weg bringen können.

Was heißt das konkret? Beim Parteiengesetz werden wir die Einschaurechte des Rechnungshofs wesentlich verbessern. Bei konkreten Anhaltspunkten kann sich der Rechnungshof die Parteifinanzen jederzeit genauer anschauen. Die Rechenschaftsberichte der Parteien entwickeln wir zu einer Art Bilanz weiter. Jedes Unternehmen muss Bilanz legen - warum nicht auch Parteien?

Wie sieht es mit Konsequenzen aus, wenn eine Partei sich nicht an die Spielregeln hält? Wir planen eine Verschärfung der Strafen, wenn es zu einer Überschreitung der Wahlkampfkosten kommt. Diese Strafen werden nahezu verdoppelt, damit klar wird: Eine Überschreitung der Wahlkampfkosten rentiert sich nicht.

Die Regierung will das Amtsgeheimnis abschaffen und eine Informationspflicht für die Behörden einführen. Wie sollen die Bürger diese Informationspflicht durchsetzen? Derzeit ist das Amtsgeheimnis in der Verfassung verankert. Wir brauchen also eine Verfassungsmehrheit, um das Amtsgeheimnis abzuschaffen. Wir werden dazu Gespräche mit allen Parlamentsparteien führen. Zusätzlich wollen wir das Recht auf Information in Verfassungsrang stellen.



Das Interview entstand in Kooperation von "Salzburger Nachrichten", der "Presse", "heute", "Oberösterreichischen Nachrichten" und "Tiroler Tageszeitung".