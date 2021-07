Bürgermeister mit sozialer Absicherung im Amt unzufrieden

Die heimischen Bürgermeister sehen zu einem überwiegenden Teil Mängel bei der sozialen Absicherung im Amt. Nur 24 Prozent sind in dieser Hinsicht zufrieden, geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Gemeindebundes unter knapp 100 befragten Bürgermeistern hervor. Als größte Herausforderung in den Gemeinden wird seitens der Ortschefs das Thema Finanzen betrachtet, so der Gemeindebund in einer Aussendung.

