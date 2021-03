Bürgermeister-Stichwahlen in 28 Kärntner Gemeinden

In 28 Kärntner Gemeinden haben heute, Sonntag, früh die Stichwahl um das Bürgermeisteramt begonnen. Neben der Landeshauptstadt Klagenfurt wird auch in den Bezirksstädten Spittal an der Drau und Hermagor gewählt, ebenso in den Städten St. Andrä, Bleiburg und Gmünd. Wahlschluss ist um 16 Uhr, in Klagenfurt wird mit einem vorläufigen Ergebnis ohne Wahlkarten zwischen 18 und 19 Uhr gerechnet. Das Endresultat wird erst spätabends feststehen, wenn auch die Wahlkarten gezählt sind.

SN/APA/GERT EGGENBERGER Stichwahlen in 28 Gemeinden - darunter Klagenfurt (Archivbild)