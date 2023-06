Bürgermeisterwahl in Forchtenstein vom VfGH aufgehoben

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat der von der ÖVP Forchtenstein eingebrachten Anfechtung der Bürgermeisterstichwahl in Forchtenstein (Bezirk Mattersburg) vom 23. Oktober 2022 stattgegeben. Die Wahl ist ab dem Zeitpunkt vor der Kundmachung der engeren Wahl zu wiederholen, hieß es am Freitag in einer Aussendung des VfGH.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HERBERT NEUBAUER VfGH entschied Aufhebung der Bürgermeisterstichwahl in Forchtenstein