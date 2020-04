Bulgariens Ministerpräsident kritisiert Einreise-Lockerung

Der bulgarische Ministerpräsident Bojko Borissow hat die Lockerung der Einreisebestimmungen in Österreich und Deutschland für Pflegekräfte und Saisonarbeiter kritisiert. "Es ist nicht der Zeitpunkt dafür", erklärte Borissow am Samstag in Sofia. Er befürchtet, dass sich Pflegerinnen und Pfleger in Österreich mit dem Coronavirus infizieren könnten.

SN/APA (AFP)/LUDOVIC MARIN Borrisow fürchtet, dass sich Pflegerinnen in Österreich anstecken