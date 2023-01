Bund beschäftigt mehr als 1.400 Lehrlinge

Der Bund hat mit Stichtag 1. Oktober 2022 1.426 Lehrlinge in über 50 verschiedenen Lehrberufen beschäftigt. 193 Lehrlinge befanden sich in der gesetzlich vorgeschriebenen Behaltefrist. Das geht aus dem Lehrlingsbericht hervor, den Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Mittwoch dem Ministerrat vorlegt. Die Ressorts sollen das Angebot weiter ausbauen und dabei "zukunftsorientierte Ausbildungswege" und das Interesse von Frauen an technischen Berufen fördern, heißt es darin.

