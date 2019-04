Die Bundesregierung arbeitet an der Schaffung einer "Österreichischen Verwaltungshochschule". In dieser sollen die zehn internen Ausbildungseinrichtungen für Bundesbedienstete und mehr als 15 akademische Lehr- und Studiengänge für den öffentlichen Dienst gebündelt werden, gab Beamtenminister Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) am Mittwoch nach dem Ministerrat bekannt.

Quelle: SN