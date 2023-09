Bund übernimmt mehr Kosten bei Flüchtlingsbetreuung

Die Kosten in der Grundversorgung von Flüchtlingen werden neu aufgeteilt. Umgestellt werden soll auf ein so genanntes Realkosten-Modell, das zunächst über vier Jahre in Wien erprobt wird, wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und der zuständige Stadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Freitag in einer gemeinsamen Pressekonferenz berichteten. Mehr Geld soll das nicht kosten, jedoch übernimmt der Bund einen größeren Teil der Aufwendungen.

