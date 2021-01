Bundesheer bekommt 30 weitere Radpanzer

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat am Dienstag den Vertrag zur Lieferung von 30 weiteren sechsrädrigen Mannschaftstransportpanzern "Pandur Evolution" für das Bundesheer unterzeichnet. Die Investitionssumme beträgt ca. 106 Mio. Euro, der Zulauf beginnt mit 2022, hieß es in einer Ausendung des Verteidigungsressorts. Die Fahrzeuge werden vollständig in Österreich hergestellt. Mehr als 200 österreichische Lieferanten seien an diesem Programm beteiligt.

SN/APA/PETER KOLB Die Radpanzerflotte des Heeres wächst